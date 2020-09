Compétences du 21ème siècle : Honoris United Universities lance un certificat pour préparer ses étudiants au nouveau marché du travail

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Fondé sur des recherches d’envergure internationale et avec la contribution de nombreux employeurs, le certificat Honoris 21st Century Skills a été développé par le Conseil Académique d’Honoris, une équipe de représentants du corps enseignant sélectionnés pour leur expertise dans leurs domaines respectifs, dont l’enseignement en ligne et les technologies numériques.

Le certificat Honoris 21st Century Skills est une formation sur les compétences misent en évidence par les exigences des employeurs, garantissant ainsi aux lauréats d’entrer dans le monde du travail dotés des compétences cognitives et digitales nécessaires pour réussir dans un monde en perpétuel changement.

« Le monde est entré dans une ère où plus rien n’est garanti. Les employeurs adoptent de nouvelles idées et technologies à un rythme rapide et, par conséquent, les étudiants doivent être au fait des dernières innovations pour rester compétitifs. » souligne M.Hassan Filali, CEO d’Honoris United Universities Maroc

Le programme entièrement en ligne, formera les étudiants aux huit compétences les plus demandées par les employeurs : l’intelligence comportementale, la créativité et le design thinking, l’esprit critique, la communication, la collaboration, le coding, l’analyse de données et l’entreprenariat. Ces compétences permettront aux diplômés d’Honoris d’être en cohérence avec les exigences du nouveau monde du travail.

« Ce nouveau certificat centré sur les compétences comportementales contribuera à équiper nos étudiants pour le monde du travail à venir » ajoute M.Hassan Filali

Intégrés dans les cursus des institutions d’Honoris (EMSI, Mundiapolis et EAC), le programme d’études de 100 heures sera obligatoire pour tous les élèves du réseau, tous cursus confondus. Ces compétences permettront ainsi aux diplômés d’Honoris d’être alignés avec les exigences du nouveau monde du travail.

Le Conseil Académique d’Honoris a conçu ce programme en ligne unique en son genre en partenariat avec CrossKnowledge, le pionnier mondial du e-learning et Le Wagon, le #1 mondial des coding bootcamps, dont les domaines d’expertises mutuels en matière de compétences soft et digitales sont très complémentaires.

Ces initiatives de montée en compétences, illustrent l’engagement d’Honoris à repenser et refondre l’enseignement pour améliorer continuellement l’acquisition des compétences des étudiants.