Success story: La gestion citoyenne fait fleurir le parc Mohamed Abdou

Il y a vingt ans, vous n’auriez pas reconnu le parc. C’était un coin dangereux, mal fréquenté et laissé à l’abandon. Un coupe gorge. »,raconte Said El Kerdoudi. Il court à l’époque tous les matins aux abords du jardin Mohamed Abdou, extension sud du Parc de la ligue arabe, situé dans le quartier Palmier à Casablanca. Choqué un peu plus chaque jour par l’état de délabrement et l’insécurité du lieu, il décide de réunir quelques habitants pour réfléchir à un moyen de lui redonner vie : l’Association Jardin Mohamed Abdou est lancée. Vingt ans plus tard, la transformation est stupéfiante, et le prix au mètre carré du secteur est passé de 8000 à 25.000 dhs. La gestion du jardin, souvent applaudie pour l’implication des habitants et des sociétés environnantes mais aussi pour la transparence de ses comptes, devrait donner l’exemple dans une ville…