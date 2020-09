L'émir du Koweit s'est éteint à l'âge de 91 ans

Le cheikh Sabah al-Ahmed al-Jabir al-Sabah s’est éteint. Âgé de 91 ans, l’émir du Koweit est mort ce 29 septembre annonce la BBC. Selon la même source, son demi-frère Cheikh Nawaf Ahmad devrait lui succéder. C’est en 2006, que l’émir Sabah IV a pris le pouvoir. Auparavant, il avait dirigé la diplomatie koweitienne pendant 40 ans entre 1963 et 2003. Il a également occupé la fonction de Premier ministre. Considéré comme le « doyen » de la diplomatie arabe, il avait notamment mené des efforts de médiation lors de la crise du Golfe impliquant l’Arabie saoudite, ses alliés, et le Qatar. Le défunt émir s’était rendu au Maroc, en tant que chef d’état, dans le cadre de visites officielles en 2006 et 2010. Il avait également l’habitude de se rendre dans le Royaume dans le cadre de visites privées.