Bonnes feuilles : "Le Prophète de l'Islam et les femmes de sa vie" d'Asmae Lamrabet

Avant-propos

« J’avouerais que garder une distanciation à la fois respectueuse de la probité critique des faits historiques tout en vouant une admiration «religieusement» assumée pour sa personne et son cheminement spirituel est un exercice intellectuel un tant soit peu ardu, voire extrêmement sensible. Cependant, on ne peut effacer d’un revers de la main, une conviction spirituelle profonde, une identité enracinée quelque part dans le prolongement de cette histoire prophétique, elle-même point lumineux central dans l’histoire de l’islam. Il sera donc probable que le récit de cette histoire comme j’ai tenté de le présenter dans ce livre soit fortement imprégné par cette dimension spirituelle. Il est même évident que cette dimension soit ici primordiale, voire décisive à mes yeux, mais elle ne sera jamais synonyme d’aveuglement,…