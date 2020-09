Marché financier international : le Maroc émet un emprunt obligataire de 1 milliard d’euros

La première tranche d’une maturité de 5 ans et demi est assortie d’un prix de 99,374 % et d’un taux de rendement de 1,495 %, soit un coupon de 1,375 %, alors que la seconde tranche, d’une maturité de 10 ans, est assortie d’un prix de 98,434 % et d’un taux de rendement de 2,176 %, soit un coupon de 2 %, détaille le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration dans son communiqué.

Intervenue dans un contexte difficile marqué par des incertitudes liées à l’évolution de la pandémie et à son impact sur la qualité du crédit des émetteurs, cette émission a connu « un franc succès » auprès des investisseurs internationaux avec un carnet d’ordres dépassant les 2,5 milliards d’euros émanant de 197 investisseurs, précise la même source.

À noter que cette émission fait suite à un “NetRoadshow” mené par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, et les équipes de la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE) auprès de la communauté des investisseurs internationaux.

Elle a été réalisée sous format 144A/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs à travers le monde, conclut le communiqué.

