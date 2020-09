Bientôt de l’hydroxychloroquine en vente dans les pharmacies et un retour de la vitamine C en rayon ?

Dès le début de la pandémie, le ministère de la Santé a pris la décision de réquisitionner tous les stocks d’hydroxychloroquine, afin d’assurer leur disponibilité au sein des hôpitaux traitant les patients atteints du Covid-19, et d’éviter tout risque de rupture de stock. Près de six mois après le début de la pandémie, et face à la saturation des hôpitaux, différentes instances pharmaceutiques ont adressé une demande au ministère de la Santé, dans le courant de la semaine dernière, concernant la mise en vente d’hydroxychloroquine en pharmacie, apprend-on de Mohamed Lahbabi, président de la Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc (CSPM). “Étant donné que le ministère de la Santé a émis plusieurs circulaires rassurantes quant à la disponibilité de tous les médicaments entrant dans le cadre du traitement Covid-19, nous avons demandé une application de la loi 17.04, qui dispose que la dispensation…