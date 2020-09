Anouar Moatassim, “Tous ceux qui pensent que la norme c’est le réalisme ont tort”

Smyet bak ?

Abdeslam.

Smyet mok ?

Mahjouba.

Nimirou d’la carte ?

BX0511… Il vous faut ma pointure de chaussures aussi ?

Ça ira, merci. Vous avez entamé votre carrière artistique en Belgique, avant de venir au Maroc en 2006. Le flux de migration, vous ne l’avez pas pris dans le mauvais sens ?

Peut-être qu’on ne voulait plus de moi là-bas, parce que je prenais trop de place et que j’ai un caractère assez borné. En principe, on aime les gens dociles. Je suis venu au Maroc et ça a plutôt pas mal marché pour moi ici, même si je suis toujours considéré comme un “zmagri”. Je vous rassure, je n’ai pas vendu de drogues et je ne suis pas un terroriste de Molenbeek (quartier bruxellois, ndlr) qui se cache ici.

Et le Maroc, c’est le bon endroit pour ne pas être docile ?

“Mine de rien, on arrive quand même à faire ce qu’on veut au Maroc” Anouar Moatassim

Ce que j’adore au Maroc, c’est que les gens sont…