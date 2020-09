Amine Al-Hazzaz, entrepreneur globe-trotteur

U ne vocation et des valeurs

L’humilité, l’esprit d’équipe et le patriotisme sont des valeurs qu’Amine Al-Hazzaz apprend aux côtés de son père, Hamid Al-Hazzaz, gardien de but historique des Lions de l’Atlas. Elles le définissent et le poussent, chaque jour, à créer de l’impact. “Je suis né dans une famille d’entrepreneurs. Quand j’était petit, je ne rêvais pas d’être président d’un grand groupe ou haut fonctionnaire: j’ai toujours voulu entreprendre”, nous confie-t-il, se remémorant son enfance à Fès. Fruit du système éducatif public marocain, Amine obtient son baccalauréat au Lycée Moulay Slimane de Fès, avant de s’installer au Canada en 1995 pour poursuivre ses études supérieures à l’université de Sherbrooke, où il décroche un bachelor en marketing puis un master en business international.

Premiers pas

Ensuite, Amine quitte le Canada pour le Japon, où il prépare…