Valorisation des espaces verts à Casablanca : un projet pas assez mûr

A Casablanca, certains parcs et jardins ont été fermés au public pour limiter les risques de propagation du Covid-19, tandis que les cafés et restaurants sont restés ouverts. Une mesure sanitaire incomprise par bon nombre d’habitants de la capitale économique, qui vient souligner l’attachement des résidents à ces espaces de respiration dans une ville aussi dense que Casablanca, et certains problèmes de gestion des jardins publics.

La gestion du parc de la Ligue arabe décriée

Depuis la fin du confinement, les riverains déplorent l’état de décrépitude du parc de la Ligue arabe, laissé à l’abandon pendant cette période à l’instar de plusieurs autres jardins de la ville. Les 30 hectares de ce qui est censé être le « poumon vert » de la ville, dont la réhabilitation a coûté 120 millions…