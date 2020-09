Au PJD, le leadership mis à l'épreuve par la volonté de changement de sa Chabiba

Les lignes bougent dans le microcosme PJD. Au lendemain de son Conseil national tenu le vendredi 18 septembre, le Parti de la justice et du développement a rendu public un mémorandum soumis par une centaine de membres, dont une majorité de la Chabiba. Le document fait fureur au sein du parti. Et pour cause. Il s’agit d’une pétition visant à convoquer un congrès extraordinaire, à quelques mois des échéances électorales. Cette décision “intervient après des mois de discussions constantes et continues, au cours desquelles nous nous sommes résolus à entreprendre des initiatives audacieuses, et à assumer la responsabilité d’émettre des propositions, de restaurer l’esprit de militantisme dans le parti et parmi sa jeunesse, et de rouvrir les discussions sur la situation politique dans notre pays”, expliquent les signataires…