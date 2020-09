Assemblée générale de l’ONU : avec El Othmani en porte-drapeau, le Maroc entame un ballet diplomatique virtuel

C’est une Assemblée générale des Nations unies bien terne dont le coup d’envoi a été donné à New York ce 22 septembre. Habituée à recevoir des diplomates venus des quatre coins du monde pour l’événement, qui donne le coup d’envoi de la nouvelle année diplomatique, la Grande Pomme est tristement déserte. Et pour cause, coronavirus oblige, l’essentiel des débats se tiendra en visioconférence.

Blues diplomatique

Pour les diplomates marocains basés au siège du ministère des Affaires étrangères, cette période est sans doute synonyme de légers regrets tant l’Assemblée générale des Nations unies constitue une expérience bénéfique pour bon nombre d’entre eux. L’événement permet en effet à la plupart des responsables et hauts responsables du ministère des Affaires étrangères d’approfondir leur connaissance des travaux et des tendances de cinq des six grandes commissions de l’ONU (la cinquième commission, relative aux questions budgétaires et administratives des Nations unies, est…