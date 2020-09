Covid-19 : de nouvelles mesures restrictives pour Mohammedia

De nouvelles mesures restrictives pour la ville de Mohammedia, à partir de ce lundi 21 septembre, à 18 heures, et jusqu’au 28 septembre. Cette décision a été entérinée, le jour même, suite à une réunion de la cellule de veille provinciale, tenue au siège de la préfecture de Mohammedia, en raison de la recrudescence du nombre de cas positifs au coronavirus.

Les autorités locales ont décidé d’interdire, à compter du lundi 21 septembre à 18 heures, tout déplacement de et vers la ville de Mohammedia. Cette mesure ne concerne pas les personnes munies d’“une autorisation de déplacement exceptionnelle délivrée par les autorités locales compétentes”.

Dans ce communiqué parvenu à TelQuel, les autorités locales annoncent également l’interdiction des rassemblements dans l’espace public. L’interdiction concerne aussi l’accès aux bus liant Casablanca et Mohammedia. Les transports en commun dans la ville se voient obligés de réduire leur capacité à 50 %.

Les autorités locales ont décidé de procéder à la fermeture des cafés et snacks de la ville à 22 heures, et des restaurants à 23 heures. Les commerces et supermarchés devront quant à eux baisser le rideau à 22 heures. Autre mesure prise : l’interdiction de tout accès aux espaces verts et la fermeture des salles de jeux, salles de sport et terrains de proximité, avec le maintien de la fermeture des plages.

Les autorités locales ont également décidé de mettre en quarantaine les quartiers suivants :

Commune Mohammedia :

Quartier Hassania 2, bloc C et D et quartier Al Nasr

Quartier Errachidia 3, bloc B

Quartier Riyad Essalam, Al Nahda et quartier Sadiq

Commune Challalat:

Résidence Challal, bloc C et D

Résidence Safa, bloc B et D

Commune Ben Yakhlef:

Quartier Al Fath 1