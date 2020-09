La wilaya de Casablanca s'apprête à annoncer de nouvelles mesures avant la fin de la semaine

Cela fait 10 jours maintenant que la préfecture de Casablanca, qui regroupe Casablanca intra-muros et le méchouar de la métropole, vit à un rythme différent de celui du reste du Maroc. Car suite à un communiqué du gouvernement diffusé dans la soirée du 6 septembre, et à une augmentation massive du nombre de cas, les habitants de la capitale économique se sont vus imposer un couvre-feu (qui dure de 22h jusqu’à 5h du matin). Cette mesure s’est également accompagnée d’une décision de fermer les marchés de proximité à 15h, les cafés et commerce à 20h alors que l’ensemble des établissements d’enseignement, primaire, collèges, lycées et universités ont fermé leur porte. Au vu de la situation à Casablanca, le ministère de la Santé, Khalid Ait Taleb, avait également annoncé un appui logistique et humain important pour la métropole. Ces…