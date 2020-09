Le point sur les cas de contamination au Covid-19 au sein des établissements scolaires 

La rentrée scolaire, tant redoutée par les parents et les élèves eux-mêmes, a enfin eu lieu. Non sans dégâts, à l’aune de la situation épidémiologique et des conditions d’enseignement exceptionnelles que présente le début de l’année scolaire 2020-2021, fixée au 7 septembre. Moins d’une semaine plus tard, les inquiétudes quant à l’éventuelle contamination des élèves et du corps enseignant se sont confirmées sur l’intégralité du territoire national.

Établissements marocains

Selon nos sources, le ministère de l’Éducation nationale ne détient pas encore le chiffre exact de l’ensemble des cas Covid-19 recensés au sein des écoles, étant donné que l’évaluation se fait au niveau des délégations régionales. Le 15 septembre, une nouvelle circulaire ministérielle a été adressée aux directions académiques des établissements scolaires, marocains et étrangers : celle-ci détaille le protocole à suivre en cas de détection d’un cas Covid-19 au sein d’un établissement. Sur huit tablissements où des cas Covid ont…