Rumeur d’un reconfinement casablancais : pragmatisme ou fausse bonne idée ?

De nouvelles mesures draconiennes annoncées le dimanche 6 septembre au soir concernant la ville blanche sont venues chambouler le quotidien des Casablancais. Couvre-feu à 22 heures, fermeture des cafés et commerces à 20 heures, suspension d’une rentrée scolaire en présentiel… Des mesures qui semblent se justifier par la situation sanitaire alarmante et une capacité hospitalière au bord du gouffre, qui serait incapable de supporter une nouvelle accélération de la transmission du virus. De là à penser qu’un reconfinement, en bonne et due forme, pourrait être la solution la plus efficace ?

Contradictions

Contactées par TelQuel, une source au sein de la Wilaya de Casablanca, ainsi qu’une source proche de la chefferie du gouvernement, nous assurent qu’un reconfinement de la métropole n’est pas d’actualité, et qu’il s’agit d’un scénario que les autorités souhaitent éviter à tout prix. Un reconfinement du poumon économique du…