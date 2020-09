Une Agence SEO basée au Maroc définit le référencement Google RoIste

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Dans cet article, on tâchera de vous plonger dans le vaste univers du référencement naturel afin de saisir l’importance capitale que revêt une bonne visibilité dans les moteurs de recherche, en partenariat avec ENERGIEDIN, une agence SEO au Maroc.

En tant qu’internaute, lorsque vous souhaitez rechercher une quelconque information, il y a de fortes chances que vous opteriez pour un moteur de recherche afin d’obtenir vos résultats, étant l’outil le plus rapide et efficace pour cela. Parmi ces résultats, pouvant se compter par milliers, millions, voire milliards, vous cliquerez probablement sur l’un des premiers liens de la première page, qui s’avèrent souvent les plus pertinents. Comment un moteur de recherche peut déterminer qu’un résultat est plus pertinent (donc plus visible) qu’un autre ? Cette simple question résume en quelques mots l’art du SEO.

Revenons à notre question, qu’est-ce le SEO ? Sous cette dénomination quelque peu barbare, se cache un acronyme : Search Engine Optimization, littéralement « Optimisation pour les moteurs de recherche ». Communément baptisé référencement naturel, le SEO définit l’ensemble des techniques d’organisation et de création du contenu d’un site Web, de façon qu’un moteur de puisse le comprendre, et le placer parmi les résultats les plus pertinents d’un domaine donné.

Pour simplifier, nous pouvons décomposer le référencement naturel en deux piliers tout aussi importants l’un que l’autre. D’un côté, le SEO on-page, consistant à individuellement optimiser les pages de votre site Web, afin qu’elles soient mieux classées dans les résultats de recherche. Cette optimisation s’applique au contenu dit technique de votre page (Code source), ainsi qu’au contenu sémantique de celle-ci (Titres, descriptions, paragraphes…).

Le second pilier est le SEO off-page, où, contrairement au SEO on-page, nous n’apportons pas de modifications à la structure même du site web, mais mettons en place des backlinks.

Il s’agit des liens renvoyant vers une page de votre site web, et ce depuis un autre site. En fonction du site, varie la réputation de ladite page. En parcourant un site Internet, les moteurs de recherche tels que Google considèrent l’ensemble des liens entrants, afin de déterminer, en plus d’autres facteurs, la position de celui-ci dans les résultats de recherche. L’optimisation off-page se compose donc notamment du link building, action permettant de générer le plus grand réseau de recommandations possible depuis d’autres sites web, au moyen de backlinks.

Outre les moteurs de recherche, il existe aujourd’hui pléthore de méthodes d’acquisition de visibilité : Réseaux sociaux, sites référents parlant de vous, accès directs via des gens connaissant déjà votre entreprise, voire publicité directe. Elles peuvent toutes se targuer de représenter un énorme potentiel de trafic, ainsi que l’opportunité de toucher des cibles ignorant tout de vous.

Ceci dit, deux questions se posent : En quoi se distingue le référencement naturel de ces différentes sources de trafic ? Et quels avantages pouvez-vous espérer en tirer ? Réponse.

D’une part, lorsque vous essayez de mettre en avant vos produits et services sur le web, via réseaux sociaux, ou toute autre forme de communication dite « classique », telle que les flyers, publicité à la radio ou/et à la télévision, ou la distribution, lors de rencontres professionnelles, de vos cartes de visite, vous pratiquez de la publicité dite « suggestive ». Autrement dit, vous présentez vos services/produits à des prospects plus ou moins ciblés, potentiellement intéressés par ce que vous avez à leur proposer.

D’un autre côté, en maintenant votre site internet en tête des résultats générés par les moteurs de recherche, vous offrez à votre entreprise l’opportunité d’être accessible à des personnes recherchant mot pour mot ce que vous avez à leur proposer.

Au Maroc, tout comme dans la très grande majorité des pays du monde, le géant californien Google a transcendé son rôle de « simple » moteur de recherche pour muer en un indispensable compagnon, pour une population en constante recherche de produits et services. Un habitant d’Agadir a besoin de trouver un dentiste proche de chez lui ? Il recherchera « dentiste Agadir ». Une personne souhaite offrir des fleurs à une connaissance qui habite Casablanca ? Elle recherchera « Livraison fleurs Casablanca ». De la même façon qu’un résident marocain (peu importe où il se situe) cherchera « tapis de course Maroc » si celui-ci est dans l’intention de se procurer ce produit via un achat en ligne.

Le trafic organique (issu des moteurs de recherche, NDLR) est ainsi une source de visibilité pérenne, perdurant même lorsque vous ne publiez pas. En effet, si vous obtenez un bon positionnement sur le moteur de recherche de Google grâce à votre référencement naturel, et que vous ne faites pas « de bêtises » qui viendront remettre en cause celui-ci (comprenez par-là toutes pratiques frauduleuses exploitant les failles d’algorithmes afin de se propulser – jamais très longtemps – à la tête des résultats dans les moteurs de recherche.), vous serez quotidiennement visibles par vos potentiels clients, et ce pendant plusieurs années. A contrario, une publication Facebook ne sera visible qu’un court laps de temps par votre audience.

Lorsque vous investissez dans une stratégie de Marketing digital, vous vous attendez à un maximum de retour sur investissement (Ou ROI, pour Return On Investment, NDLR). Avec une stratégie SEO suffisamment bien ficelée, et rondement menée, vous pouvez prétendre à un ROI titanesque. Pourquoi, allez-vous dire ? Voici la réponse.

Il faut tout d’abord comprendre que lorsque nous parlons de moteurs de recherche, nous parlons également d’un close rate (Pourcentage d’appels téléphoniques se finissant par une vente, NDLR) de 15% pour les nouveaux prospects. Quand on sait que ce pourcentage ne va pas au-delà de 2% au niveau du marketing dit traditionnel, nous nous rendons compte du potentiel de la bête. Grosso modo, avec une bonne stratégie SEO, vous pouvez tout bonnement et simplement augmenter votre taux de conversions de 13%. Qui dit mieux ?

Illustrons ceci avec un cas imaginaire. Supposons que vous signez chaque mois en moyenne 40 nouveaux contrats de 1000 €. Avec une bonne stratégie de marketing digital et de SEO, vous signerez à présent 46 nouveaux contrats mensuels, soit 6000 € de plus gagnés chaque mois, et par conséquent 72000 € annuels.

Pour beaucoup de structures, cette augmentation de revenus est l’un des principaux gains du SEO.

Pour atteindre cet objectif, il faut viser haut, haut dans les positions ! C’est à ce niveau que réside le vrai défi. Pour que vos cibles puissent vous découvrir, il faut apparaître en tête dans les moteurs de recherche, car il faut intégrer l’idée que les internautes se limitent la plupart du temps aux premiers résultats.

Selon les études, plus des trois quarts des visiteurs qui seraient susceptibles de vous découvrir ne vous verraient pas, passé les 6 premières places sur Google. Pire, au-delà de la première SERP (Page de résultats d’un moteur de recherche, NDLR), environ 95% des utilisateurs du moteur de recherche ne vous verront jamais ! Plusieurs études indiquent même qu’une seconde position sur un mot clef génère 2 fois moins de visites que la première.

Autant dire que passé la première SERP, vous ne verrez pas l’ombre des 72000€.

Vous l’aurez compris, définir une stratégie de référencement naturel efficace est primordial lorsque l’on vise l’amélioration de la visibilité d’un site Web dans les pages de résultats. Celle-ci devra allier SEO technique (optimisation du code source de votre site), stratégie contenu (rédaction de grands textes contenant des mots clefs, balisés correctement), et netlinking (création de lien de qualité depuis d’autres sites web de votre thématique), le tout dans une certaine chronologie afin de maximiser l’impact des actions mises en place. Une agence SEO est en ce sens bien souvent le partenaire numéro 1 des entreprises, car chargée de dépasser tous ses concurrents sur Google, le levier de croissance numéro 1 en retour sur investissement.

