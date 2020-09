Traitement préventif à la chloroquine, implication du privé : le nouveau protocole Covid-19 en question

Et une énième mise à jour du protocole thérapeutique de prise en charge des cas de Covid-19. Dans une circulaire adressée le 2 septembre aux directeurs et directrices des centres hospitalo-universitaires, le ministère de la Santé a transmis les nouvelles modifications apportées au protocole de prise en charge des patients Covid-19, et ce “compte tenu de la situation épidémiologique nationale actuelle” et “conformément aux recommandations du comité technique et scientifique consultatif de la prévention et du contrôle de la grippe et des IRA”. La nouveauté se situe principalement au niveau de deux éléments : dans un premier temps, la circulaire apporte une première distinction entre cas suspect et cas probable. Ainsi, un cas suspect désigne toute personne présentant “des signes d’infection respiratoire aiguë (toux, mal de gorge, difficultés respiratoires,…