L'introduction à la bioéthique de Ali Benmakhlouf

Dons d’organes, vitrification des ovocytes, fin de vie, biotechnologies, frontières entre l’humain et le non humain, marchandisation des corps, collecte de données… “la bioéthique est le domaine privilégié pour penser la relation humaine, le lien, dans le soin, pour la prévention et en vue d’une recherche clinique à l’échelle de l’humain”, explique Ali Benmakhlouf.

Membre du Comité consultatif d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé en France de 2008 à 2016, président du Comité consultatif de déontologie et d’éthique de l’Institut de recherche pour le développement et vice-président du Comité consultatif national d’éthique, le philosophe s’intéresse de longue date à ces questions, qu’il a pu penser avec des médecins, des juristes et des anthropologues. Ce sont ces réflexions qu’il propose d’appliquer à la société marocaine, confrontée à un…