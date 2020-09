Hommage: Touria Jabrane, cherchez la flamme!

Elle a tissé, brodé, cousu. Elle a narré, déclamé, psalmodié, mugi. Elle a dorloté son art jusqu’au dernier souffle. Si elle ne le pratiquait plus physiquement, elle lui susurrait son affection en empruntant les entrailles de son âme. Dame dégoulinante d’amour, elle a secoué son être en lui prodiguant doutes et souffrances, heurs et bienséances. Elle a donné la claque et écrasé la bise.

Sa vie? Une dramaturgie en plusieurs actes. Ange du Derb Soltane casablancais, Saadia Kraytif pousse son premier cri le 16 octobre 1952, d’une maman éducatrice dans un orphelinat et d’un papa cheminot. Elle fait ensuite partie des premières filles scolarisées au début de l’indépendance, à l’école El Fida….