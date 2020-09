Label’Vie, grandir malgré la crise

C’est un secret de polichinelle, les secteurs économiques ne sont pas tous égaux devant la crise. Alors que plusieurs branches d’activité peinent toujours à sortir la tête de l’eau après trois mois de confinement, d’autres affichent une insolente santé. C’est le cas de la grande distribution qui ne s’est jamais aussi bien portée. Le groupe Label’Vie, seul acteur de la distribution moderne représenté à la Bourse de Casablanca, illustre parfaitement l’embellie de ce secteur au temps du Covid-19. “Nous avons la chance d’évoluer dans un secteur résilient par essence mais qui, à l’instar de n’importe quel autre secteur économique, peut aussi connaître des crises de différentes natures et de différentes ampleurs”, reconnaît Amine Bennis, directeur financier et administratif du groupe Label’Vie. La fermeture, pendant le confinement, de plusieurs grossistes, magasins de proximités et épiceries a en effet transféré une partie de la demande vers les circuits formels…