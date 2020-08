L’OCP sur le marché américain : des exportations réduites comme peau de chagrin ?

Le Maroc et la Russie ont presque complètement suspendu les exportations d’engrais phosphatés vers les États-Unis à la suite d’une demande d’enquête déposée par le producteur américain d’engrais phosphatés Mosaic auprès du département américain du Commerce et de la Commission du commerce international. “En conséquence, les approvisionnements en engrais à base de phosphate aux États-Unis en provenance du Maroc et de la Russie ont pratiquement cessé”, a indiqué le phosphatier russe PhosAgro, vendredi 28 août, lors de la présentation de ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le premier semestre 2020. Une réduction des importations “qui a entraîné une augmentation significative des prix sur le marché intérieur américain de plus de 60 dollars à ce jour”, toujours selon la même source.

Le 26 juin dernier, Mosaic avait déposé une requête, prétextant une “concurrence déloyale” qui lui serait “préjudiciable”…