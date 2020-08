Les joueurs de NBA mènent une fronde sans précédent après une nouvelle bavure policière

Les joueurs de la NBA ont décidé de marquer d’une pierre blanche le soir du 26 août 2020 aux États-Unis. Pour la première fois de l’histoire, les superstars du basket américain ont boycotté leurs matchs de playoffs, l’événement le plus suivi du pays en ce temps de pandémie, afin de protester contre le racisme et les violences policières envers les Afro-Américains. Pour reprendre une saison arrêtée dans un premier temps à cause du coronavirus, la NBA avait tout prévu afin d’éviter les contaminations. La “ville” de Disney World à Orlando a été aménagée spécialement pour accueillir les équipes et devenir “The Bubble” (la bulle), mais les responsables du ballon orange américain ne pensaient sans doute pas qu’un dérapage raciste allait mettre en péril tous leurs efforts pour finir la saison. Le mouvement initié par les…