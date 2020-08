Reconfinement, isolement des cas asymptomatiques et émergence de la grippe saisonnière : les scénarios du comité scientifique et technique

Le 20 août, le roi Mohammed VI prononçait un discours dans lequel il s’exprimait sur l’évolution de la situation épidémiologique au Maroc. Durant son intervention, le souverain a notamment évoqué la possibilité de reconfiner certaines parties du royaume tout en soulignant que le comité scientifique et technique chargé du suivi de l’évolution de la pandémie était habilité à prendre les décisions dans ce sens. Faut-il craindre un nouveau confinement après celui imposé par les autorités au printemps ? Éléments de réponse. Contactés par TelQuel Arabi, des membres du comité scientifique et technique se sont confiés sur les problématiques évoquées lors de la première réunion de l’instance dans la foulée du discours royal. Parmi les sujets évoqués, les scénarios qui pourraient mener à un reconfinement des citoyens et les moyens à déployer pour…