Suivez l’actualité du Maroc sur Telegram avec TelQuel

Chère lectrice, cher lecteur,

Ce nouveau service de diffusion vient étoffer et compléter notre offre éditoriale qui comprend notre magazine en version papier, notre site, nos newsletters et notre application sur iOS et Android.

Chaque jour, à 20 h, nous vous proposons sur Telegram une sélection de l’essentiel des informations du jour directement sur votre smartphone. Vous êtes également alerté en cas d’information urgente ou importante, et si une actualité nous semble intéressante à partager avec vous.

Pour accéder à ce nouveau service gratuit, vous devez avoir installé l’application Telegram sur votre smartphone. Pour vous inscrire, il suffit de cliquer par la suite sur le bouton “Rejoignez-nous sur Telegram” en bas de cet article.

Vous pouvez à tout moment mettre le fil d’information TelQuel en silencieux ou vous déconnecter.

Nous espérons que ce nouveau service vous sera utile !