Malgré les incitations fiscales, le paiement mobile peine à convaincre les commerçants

Un gadget”, “a nice-to-have”, ou encore “une app de plus” : ce sont-là quelques formules que les partisans du paiement mobile n’aiment pas voir associées au M-wallet, ou porte-monnaie électronique. Et leur argument tient en une phrase : “Le paiement mobile est un projet de Place !” Dit autrement, c’est un projet qui nécessite un certain nombre de facteurs pour que la dynamique s’enclenche définitivement. Pour l’instant, seulement 885.943 M-wallets ont été ouverts dans le pays en 2019 et on en compte près d’un million à ce jour. Et même si la Banque centrale table sur 6 millions d’utilisateurs et 51.000 agents commerciaux connectés d’ici 2024, une question se pose toujours : pourquoi le paiement mobile peine-t-il encore à décoller ? “C’est tout un écosystème à mettre en place, un projet relativement complexe avec ses aspects réglementaires, techniques, fiscaux et d’interopérabilité, qui implique les autorités gouvernementales. Il n’y a pas une partie à blâmer par rapport…