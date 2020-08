Arrivée à Beyrouth de l’aide marocaine médicale et humanitaire d’urgence au Liban

Cette aide a été remise en présence de l’ambassadeur du Maroc au Liban, M’hammed Grine, et du directeur général du ministère libanais de la Santé, Fadi Sinan, entre autres responsables.

Le roi Mohammed VI avait donné jeudi 6 août ses instructions pour l’envoi d’une aide médicale et humanitaire d’urgence à la République libanaise, suite à l’explosion tragique survenue dans le port de Beyrouth, faisant plusieurs victimes et des dégâts matériels importants.

Hôpital militaire

Le souverain a ainsi donné ses instructions pour l’envoi et le déploiement à Beyrouth d’un hôpital militaire de campagne en vue d’apporter les soins médicaux d’urgence aux populations blessées dans cet incident. Cet hôpital de campagne est composé de 100 personnes, dont 14 médecins de diverses spécialités (réanimateurs, chirurgiens, traumatologues, ORL, ophtalmologues, traitement des brûlés, neurochirurgiens, pédiatres, pharmacien), des infirmiers spécialisés et des éléments de soutien. Il abritera un bloc opératoire, des unités d’hospitalisation, de radiologie et de stérilisation, un laboratoire et une pharmacie.

L’aide marocaine comprend également un lot de médicaments de première urgence, des produits alimentaires (des conserves, des légumineuses, du lait en poudre, de l’huile, du sucre, etc.), des tentes et des couvertures pour l’hébergement des sinistrés. Elle comporte aussi du matériel médical de prévention contre le Covid-19, notamment des masques de protection, des visières, des charlottes, des blouses et du gel hydroalcoolique.

Au moins 137 personnes ont été tuées et plus de 5000 blessées dans les explosions mortelles survenues mardi 4 août dans le port de Beyrouth. Des dizaines d’autres personnes sont portées disparues.

(MAP)