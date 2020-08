À travers un jumelage raté, le Polisario tente une percée en Italie

Il faudrait plus d’un événement pour venir perturber l’ambiance de Dolce Vita et le sentiment de quiétude que l’on peut éprouver sur les bords de la Méditerranée, en plein mois d’août ensoleillé. D’autant plus lorsque le trouble est causé par un conflit latent, en cours à plusieurs milliers de kilomètres de là. C’est pourtant l’expérience vécue par Agropoli, petite bourgade italienne sans histoires, qui s’est retrouvée au milieu des brouilles entre le Maroc et le Front Polisario. Qu’est-ce qui a bien pu prédestiner cette petite cité surplombant la mer Tyrrhénienne, où les badauds s’arrêtent l’espace d’une demi-journée pour flâner dans sa cité médiévale ou son port de plaisance, à se trouver au cœur de…