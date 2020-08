Fuites d’éléments de l’enquête et déballage médiatique, le secret de l’instruction mis à mal dans l’affaire Omar Radi

Placé le mercredi 29 juillet en détention provisoire à la prison casablancaise d’Oukacha, le journaliste et militant Omar Radi est sous le coup de plusieurs accusations dans deux affaires. Dans la première, il est suspecté par le parquet de “réception de financements étrangers” et d’“atteinte à la sûreté extérieure de l’État, pour avoir entretenu avec les agents d’une autorité étrangère des intelligences ayant pour objet ou ayant eu pour effet de nuire à la situation militaire ou diplomatique du Maroc. La seconde concerne des faits présumés d’“attentat à la pudeur avec violence” et “viol”, à la suite d’une plainte déposée contre lui par “une jeune femme”, pour des faits qui auraient eu lieu dans la nuit du 12 au 13 juillet dernier.

à lire aussi Omar Radi dans le collimateur

Alors que c’est le juge d’instruction près la Cour d’appel de Casablanca qui est désormais en charge de l’enquête dans les deux affaires, l’accusation…