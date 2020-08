Face à l'augmentation des cas, le CHU Ibn Rochd rouvre ses services aux patients Covid-19

Le CHU Ibn Rochd (CHUIR) de Casablanca rouvre plusieurs de ses services aux patients atteints du nouveau coronavirus. Cette décision prise par la direction régionale de la Santé, en concertation avec les autorités locales et la direction du CHUIR, s’est imposée pour répondre à l’augmentation du nombre de cas de contamination par le nouveau virus et celui des cas compliqués nécessitant une prise en charge en soins intensifs, apprend-on auprès d’un responsable au CHUIR, préférant garder l’anonymat. Une réunion a eu lieu ce lundi 3 août au matin entre le directeur général du CHUIR et les responsables des services concernés, pour définir les jalons de la nouvelle organisation du plus grand établissement sanitaire de Casablanca.

Trois services de réanimation

“C’est le retour à la case départ”, martèle Kamal Marhoum El Filali, chef de service des maladies infectieuses au CHUIR….