L’ONCF dément la rumeur de fermeture de la gare Rabat-Ville

L’office national des chemins de fer (ONCF) a démenti les rumeurs selon lesquelles la gare Rabat-Ville aurait fermé sans en aviser les voyageurs. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’ONCF annonce que la gare en question est toujours ouverte et en profite pour rappeler son respect des décisions des autorités concernant l’interdiction de circulation vers et depuis les villes de Casablanca, Tanger, Marrakech, Fès, Meknès, Berrechid et Settat en l’absence d’autorisation.

Les rumeurs de fermeture ont étés alimentées par des séquences vidéo diffusées par des voyageurs n’ayant pu accéder à la gare d’aujourd’hui, lundi 3 août.