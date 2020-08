[#Restart, Ep. 1] La dette extérieure est-elle la solution ?

Le 7 avril, la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a adopté le décret-loi autorisant le gouvernement à dépasser le plafond des financements extérieurs fixé par la Loi de Finances 2020 à 31 milliards de dirhams. Le lendemain, un communiqué conjoint de Bank Al-Maghrib et du ministère des Finances annonçait le tirage des 3 milliards de dollars de la Ligne de précautions et de liquidités (LPL) auprès du Fonds monétaire international. Ces deux décisions prises simultanément démontrent que le gouvernement compte s’appuyer sur l’endettement extérieur pour atténuer les effets de la crise et financer la relance. Est-ce la bonne stratégie à adopter ? Éléments de réponse.

Contribuez vous aussi au débat sur la relance, envoyez vos commentaires ou contributions à l’adresse :