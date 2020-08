Dans la bibliothèque de la rédaction de TelQuel

Les membres de la rédaction partagent avec leurs lecteurs un livre qui les a marqués.

1. ‘Le Trône de Fer’ de George R.R Martin

“Ce sont les romans de la saga «Games of Thrones», beaucoup mieux réussis que la série. On le sent au nombre d’intrigues développées et à la fois interliées. La construction narrative est incroyable. Quant aux personnages, ils sont complexes, pleins de nuances de gris, et bien loin de s’ancrer dans une classification manichéenne. En bref, le monde que nous avons (presque) tous vu dans la série est beaucoup plus petit que celui que l’on retrouve dans les romans de la saga.” Yassine Majdi

2. ‘Stupeur et Tremblements’ de Amélie Nothomb

“Cette autobiographe est une parfaite immersion dans une société nippone très patriarcale… Et peu connue comme telle. Avec un style raffiné, l’auteure raconte son expérience professionnelle dans une grande entreprise japonaise. Une véritable descente aux enfers d’une cadre nouvellement diplômée dont l’expérience dans son pays d’enfance est marquée par beaucoup…