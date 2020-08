Succès de la vente flash HUAWEI AppGallery organisée pour l’Aid 

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

L’événement de vente numérique en direct Huawei Aid AppGallery Live Sale Show a été un très grand succès. Organisé pour les vacances de l’Aid, le livestream a été diffusé ce jeudi 23 juillet sur les chaînes officielles Facebook et YouTube de Huawei Maroc et sur la chaîne YouTube de leur hôte, Simo Sedraty.

Les événements en direct font partie de l’engagement continu de Huawei envers les consommateurs marocains et soutiennent les utilisateurs dans la cadre de l’Aïd al-Adha. Le succès continu de ces événements montre la tendance croissante vers le commerce électronique et la vente au détail numérique au Maroc et dans l’ensemble de la région NA.

La vente en direct organisée le 23 juillet a réuni pas moins de 70.000 personnes qui ont profité d’offres exclusives sur les derniers produits de la marque, notamment sur ses produits phares : Huawei Mate 30 Pro et Huawei P40 Pro ou encore la Huawei watch GT2. Les spectateurs ont notamment profité de plusieurs offres exceptionnelles, comme les ventes flash avec des réductions jusqu’à – 80 %, ainsi que des ventes promotionnelles massives à des prix imbattables.

Le bilan de ce premier Huawei Aid AppGallery Live Sale Show au Maroc est impressionnant :

• Plus de 70.000 participants

• 1 million d’engagement sur les réseaux sociaux

• 100 fois plus de trafic sur la boutique en ligne

Pour rappel, le Huawei Aid AppGallery Live Sale Show proposait des offres de lancement exclusives, des remises supplémentaires sur certains produits et des cadeaux incroyables.

L’enthousiasme suscité par les économies massives réalisées sur les produits Huawei à l’occasion de l’Aïd se poursuit, puisqu’il est annoncé que les offres de vente en direct de l’Aïd HUAWEI AppGallery seront disponibles sur la boutique en ligne de Huawei, https://huaweimall.ma/, jusqu’au 31 juillet, et comprennent des offres exclusives.