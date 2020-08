Déplacements intervilles, mode d’emploi : une réservation touristique suffit pour se déplacer

Dimanche 26 juillet, les ministères de l’Intérieur et de la Santé ont publié un communiqué conjoint décrétant la fermeture de huit villes, et ce pour au moins 14 jours : Tanger, Tétouan, Casablanca, Berrechid, Settat, Marrakech, Fès et Meknès. Cela dit, les déplacements restent autorisés dans certains cas.

Réservation touristique

Contacté par TelQuel, Rachid El Khalfi, chef de division du suivi à la direction des affaires politiques au sein du ministère de l’Intérieur, insiste sur le fait que “les autorités locales ont fait de leur mieux afin de faciliter la tâche au citoyen quant à la délivrance d’une attestation exceptionnelle de déplacement”. Dans ce sens, les réservations touristiques provenant d’établissements hôteliers peuvent faire office de justificatif de déplacement, assure notre source, le ministère considérant que l’établissement hôtelier appliquera les mesures sanitaires à ses potentiels clients et visiteurs. Ainsi, selon Rachid El Khalfi, “les autorités locales restent à la disposition des citoyens et citoyennes…