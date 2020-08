Plan de relance du tourisme : rien de nouveau sous le soleil

C’est général, c’est vague, il n’y a rien de concret”, déplore Lahcen Zelmat, président de la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH). “Des doléances ont été faites par les professionnels, on a tenu plusieurs réunions avec la ministre et le Comité de veille économique, on s’est presque entendus sur les mesures à prendre, mais on n’arrête pas de nous dire d’attendre… Il faut que ce contrat-programme sorte pour qu’on puisse avoir de la visibilité et savoir s’ils ont tenu compte de nos doléances, car, pour l’instant, il n’y a pas de chiffres, pas de détails”, indique-t-il. Un document confidentiel du ministère du Tourisme, datant du mois de juin, avait bien fuité la semaine dernière, tablant sur un budget estimatif de 16 milliards de dirhams pour sauver ce secteur qui emploie plus de…