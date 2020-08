Enquête-Energie : Ces milliards de dirhams que Noor-Ouarzazate nous fait perdre

Rarement la route nationale 10 qui traverse les vallées désertiques à l’est d’Ouarzazate n’avait vu autant de berlines immaculées défiler. Ce 4 février 2016, près de 800 personnes étaient conviées pour l’inauguration de la centrale solaire Noor Ouarzazate. “La plus grande centrale solaire du monde”, répétera la presse sans prendre soin de vérifier. Autour du roi Mohammed VI, la ministre française de l’Écologie Ségolène Royal et le ministre des Affaires étrangères espagnol José Manuel Garcia-Margallo viennent célébrer un Maroc qui se veut pionnier dans le développement des énergies renouvelables et modèle dans la réalisation de ses engagements de réduction des gaz à effet de serre. Ce jour-là, les 800 invités sont repartis à bord des mêmes berlines, dans un amas de poussière qu’il faudra ensuite…