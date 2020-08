Bencherki vs Tronbati: Récit d'une bataille juridique autour de Prodec

L’ex-PDG et actionnaire principal de Prodec, Said Bencherki, affirme avoir été victime de spoliation par le patron de la société Costa Pro, Ahmed Tronbati, lors de la cession de son entreprise en décembre 2016 et durant les trois années où il se trouvait hors du territoire national. L’ancien dirigeant de la société de peinture, fleuron de l’industrie marocaine depuis près de 70 ans, qui employait 600 personnes et réalisait 600 millions de dirhams de chiffre d’affaires à la belle époque, avait fui le Maroc fin 2016. Il croulait sous les dettes et les chèques impayés. Assurant n’avoir jamais remis les pieds dans le royaume jusqu’en février 2020, étant sous le coup d’un mandat de recherche national, il vient de…