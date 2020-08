Les musées nationaux rouvrent à partir du 27 juillet

La Fondation nationale des musées (FNM) annonce, ce mercredi 22 juillet, la réouverture des musées nationaux au public à partir du lundi 27 juillet. Cette décision fait suite au passage à la phase 3 du déconfinement depuis le 20 juillet. Le gouvernement avait annoncé, entre autres, la possibilité pour les musées de rouvrir leurs portes.

“Expérience muséale sécurisée”

“Après plusieurs semaines à repenser à l’accès aux espaces et à préparer une programmation culturelle mettant en avant les collections nationales, les musées sont prêts à accueillir le public en lui offrant une expérience muséale sécurisée”, assure la FNM dans un communiqué.

Si certains musées rouvriront dès le 27 juillet comme le musée des confluences Dar El Bacha et le musée du tissage et du tapis Dar Si Said à Marrakech), le Musée archéologique de Tétouan, le Musée national de la photographie à Rabat), le musée Kasbah des cultures méditerranéennes à Tanger et le Musée national de la céramique à Safi, deux autres ouvriront le 10 août : le musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain et le Musée de l’histoire et des civilisations à Rabat.

Réservation conseillée

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, un certain nombre de mesures sanitaires ont été mises en place par la FNM pour “protéger la santé des visiteurs et du personnel”. Étant donné qu’un nombre limité de visiteurs sera admis pour respecter la distanciation physique, ces derniers sont invités à réserver leurs places par téléphone. Le masque est obligatoire pendant la visite et un agent sera chargé de prendre la température des visiteurs à l’entrée.

Des distributeurs de gel hydroalcoolique sans contact seront mis à disposition à l’entrée, et les espaces seront fléchés pour définir un sens de visite, afin d’éviter le croisement des visiteurs et de respecter la distanciation physique d’un mètre.

Enfin, des panneaux d’information rappelant les gestes barrières ont également été disposés dans les espaces muséaux qui seront plus fréquemment nettoyés, de même que les surfaces et appareils électroniques présents dans les musées.