L’UltraDART 125W dévoilé, un véritable succès pour 33% de charge d’une batterie de 4000mAh dans les 3 premières minutes

La technologie de recharge de flash Dart de realme continue d’évoluer, passant de 30W, à 50W, à 65W, et atteint maintenant la surprenante puissance de 125W. Sa création est d’une grande importance à l’ère de la 5G pour être la meilleure solution pour la durée de vie de la batterie des smartphones.

Une batterie faible est toujours gênante pour les utilisateurs de smartphones.

Comment résoudre le problème de l’angoisse de la batterie faible ? realme a fait tous les efforts nécessaires pour mettre enfin sur le marché la technologie de recharge de flash UltraDART 125W.

Avec ce système de recharge, un smartphone avec une autonomie de 4000mAh peut être rechargé à environ 33 % en 3 minutes, ce qui permet de supporter des heures d’utilisation quotidienne. La raison pour laquelle il peut être entièrement chargé en seulement 20 minutes est liée à la commercialisation future et à la sécurité, realme contrôle spécialement la température du smartphone en dessous de 40°. realme veut contrôler la vitesse de chargement de manière intelligente et sûre, au lieu de poursuivre la vitesse de chargement extrêmement rapide. Non seulement ce chargeur révolutionnaire prend en charge le téléphone chargé lorsque l’écran est allumé et en activité, mais il permet également de charger les smartphones plus rapidement, de manière plus sûre et plus confortable.

Appliquer le 125W UltraDART dans tous les segments de prix pour offrir une expérience d’utilisation exceptionnelle à tous.

Les technologies qui peuvent être utilisées par un plus grand nombre de personnes sont le leitmotiv de realme. En tant que “Popularisateur de la vie technologique”, qui puise sa promesse dans sa signature “Dare to Leap” realme souhaite fournir les technologies de chargement des smartphones à plus de segments de prix plutôt qu’aux seuls produits phares, en offrant à plus de jeunes utilisateurs l’expérience de vitesse de la recharge à tous.

En tant que marque axée sur les jeunes, realme s’engage à créer des produits offrant une expérience de progrès sous tous ses aspects. Le lancement officiel de la technologie de chargement flash UltraDART 125W va permettre de réduire considérablement le temps de chargement des batteries haute capacité et de garantir la durée de vie des batteries des smartphones, afin d’aider realme à offrir d’excellentes performances et une meilleure expérience utilisateur.