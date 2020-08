“Situation presque sous contrôle” à Tanger, suite à un incendie déclaré à la Forêt diplomatique

Vers le coup de 15 heures, un incendie s’est déclaré à la forêt Diplomatique de Tanger, située en périphérie de la ville et à proximité du CHU qui prend en charge certains patients Covid-19. Contactée par TelQuel, la direction provinciale du Haut-Commissariat des Eaux et forêts, présente sur les lieux, nous informe que la situation est “presque sous contrôle”.

Malgré le travail des équipes mobilisées sur le terrain, la force du vent ainsi que la densité de la végétation freinent les efforts déployés. “Les pompiers, la gendarmerie ainsi que le Haut-Commissariat des Eaux et forêts sont en train d’intervenir. Deux interventions aériennes sont également en cours, et un troisième avion est sur le point d’arriver”, indique notre source. Une enquête a également été ouverte afin d’identifier les causes de l’incendie.

Si la superficie de l’incendie n’a pas encore été évaluée, la direction provinciale du Haut-Commissariat des Eaux et forêts l’estime à plus d’une trentaine d’hectares.