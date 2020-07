Différentiel de prix des médicaments, le grand hold-up

Malgré deux rapports parlementaires en 2009 et 2014, deux rapports du Conseil de la concurrence en 2011 et 2020 et une mission de la Cour des comptes, la politique du médicament au Maroc demeure d’une opacité sidérante. Ajoutant à la sidération générale, cette étude réalisée par la CNOPS sur 33 médicaments remboursés par les organismes gestionnaires de l’AMO sur décision du ministère de la Santé et proposition de l’ANAM. Les médicaments ont été sélectionnés au hasard, au sein de la liste des médicaments remboursables qui a bondi entre 2005 et 2020 de 1001 à 4820 médicaments, mais également parmi les 100 médicaments les plus prescrits. La comparaison des prix de ces 33 médicaments avec ceux de la France a abouti à des différences inouïes. Les prix sont jusqu’à 3 fois…