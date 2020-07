Freelance.com célébre ses 20 ans au Maroc

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Et alors qu’il était habitué à mettre à la disposition des opérateurs de différents secteurs des profils en régie chez le client, l’arrivée du Covid-19 présageait d’un ralentissement de la demande. C’était sans compter sur la ténacité de Mohamed Benboubker, Directeur Général de Freelance.com, qui a vite imaginé des offres dans un cadre de télétravail.

« Ce contexte exceptionnel coïncide avec un moment tout aussi exceptionnel, celui de la célébration des 20 ans d’exercices de Freelance.com au Maroc. Ces deux « actualités » m’ont motivé, j’ai donc mené une réflexion pour faire de cette célébration un événement dédié aux travailleurs indépendants du Maroc », précise Benboubker. Objectif : remercier tous ses collaborateurs pour leurs engagements à réussir leurs missions, même à distance. Mais aussi offrir à tous les travailleurs indépendants la possibilité de se lancer dans l’entreprenariat.

Ainsi est né le concours « THE FREEDOM OF WORK by FREELANCE.com”, une compétition qui propose à tous les travailleurs indépendants du Maroc de présenter un projet basé sur 3 paramètres indissociables : Une plateforme digitale, la mise à disposition de ressources indépendantes et le télétravail.

Le concours se déroulera en deux temps. Une première phase, du 7 juillet au 15 septembre 2020, durant laquelle les participants soumettront leurs projets, dont 10 seront présélectionnés.

Durant la deuxième phase, 3 projets seront retenus parmi les 10 projets présélectionnés. Ils feront l’objet d’un investissement garanti par Freelance.com : une enveloppe d’un million de dirhams (1’000’000.00 dhs) sera allouée au premier projet. Une autre de deux cent cinquante mille dirhams (250’000.00 dhs) pour le deuxième projet. Enfin cent mille dirhams (100’000.00 dhs) seront proposés au troisième projet.

LE CONCOURS « THE FREEDOM OF WORK by FREELANCE.com”

Ce concours, organisé par le leader national Freelance.com pour célébrer ses 20 ans, est réservé aux travailleurs indépendants installés au Maroc.

Les participants devront présenter un projet basé sur 3 paramètres indissociables :

Une plateforme digitale ;

La mise à disposition de ressources indépendantes en régie ou au forfait ;

Le télétravail..

Les participants, de toutes les régions du Maroc, devront être Indépendants et avoir effectué au moins une mission au Maroc sur les 5 dernières années.

Chaque participant devra présenter :

Une notre explicative détaillée de son projet ;

La méthodologie de sa faisabilité ;

Un business plan.

Ces trois éléments, cumulés aux conditions ci-dessus permettront la présélection des projets.

LES PROJETS DEVRONT ETRE DEPOSES AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2020.

Les participants des 10 projets qui seront présélectionnés, présenteront leurs projets devant un jury lors d’un événement dédié, auquel assisteront des patrons de diverses entreprises, à Casablanca. Trois projets seront retenus parmi les dix pour faire l’objet d’un investissement de la part de Freelance.com.

Pour en savoir plus : contactmaroc@freelance.com

JURY

M. Khalid Chami, Président du conseil de surveillance de Société Générale Maroc ;

Mme Bouchra Outaghani, Présidente de la Fédération du Commerce et Services de la CGEM ;

Mme Meriem ZAIRI, Présidente de la commission Start-ups et Transformation Digitale de la CGEM ;

M. Sylvestre Blavet, Président de Freelance.com worldwide ;

M. Mohamed Benboubker, Directeur Général de Freelance.com Maroc.