Eqdom révèle sa nouvelle identité et signe « L’essentiel, c’est vous ».

Dans un contexte mondial marqué par un réel changement de paradigmes, où tout va de plus en plus vite, Eqdom capitalise sur les atouts historiques de sa marque pour se réinventer dans la fluidité.

« L’essentiel, c’est vous »

A travers sa nouvelle signature « L’Essentiel, c’est Vous », Eqdom place ses clients et leurs projets de vie au centre de ses priorités. Dans un monde qui change et n’attend pas, l’essentiel pour Eqdom, c’est d’être le partenaire de la confiance et de la proximité qui offre des parcours et des expériences qui leur facilitent la vie.

« Chez Eqdom nous portons un nouveau regard sur notre métier. Nous inaugurons une nouvelle dynamique, avec l’ambition de contribuer positivement à la vie de tous les Marocains, de les aider à vivre la vie qu’ils planifient, d’avancer sereinement dans le sens de leurs aspirations. C’est tout le sens que nous donnons à notre nouvelle signature. » explique Monsieur Younes BENBOUJIDA, Directeur Général.

Une signature qui incarne l’ouverture vers le champ des possibles et l’accompagnement pour construire l’avenir.

Une nouvelle identité visuelle plus actuelle

A travers sa nouvelle identité visuelle plus actuelle et épurée, Eqdom illustre son engagement renouvelé envers ses clients, et inaugure un nouveau chapitre de son histoire résolument orienté vers l’avenir.

Par le rafraîchissement de ses symboles, Eqdom évoque l’appartenance au Groupe Société Générale en appuyant sur le carré et les codes couleurs. Eqdom prend également le parti de revisiter son héritage, avec un « E » d’inspiration digitale, qui lui donne une énergie nouvelle et l’insère dans son époque.

Transformation de fond

La nouvelle identité visuelle d’Eqdom va au-delà de son logo et de sa signature. Elle l’inscrit dans la nouvelle ère du crédit et marque l’avènement d’une transformation de fond vers un fonctionnement axé sur la centricité client. Une première preuve de cette promesse de proximité est l’octroi de crédit en ligne via la plateforme www.eqdom.ma, qui permet d’offrir une meilleure expérience client et d’obtenir une réponse instantanée.