Le Palais décide de reporter les célébrations de la fête du trône

Dans ce cadre, il a été décidé de reporter la cérémonie de réception que préside le souverain à cette occasion, la cérémonie de prestation de serment des officiers lauréats des différents écoles et instituts militaires, paramilitaires et civiles, la cérémonie d’allégeance, la retraite aux flambeaux organisée par la garde Royale, ainsi que tous les défilés et manifestations organisés à cette occasion.

A l’occasion des célébrations de la fête du trône, le roi Mohammed VI prononcera un discours qui sera diffusé sur les ondes de la radio et à la télévision le 29 juillet à 21h. Le roi présidera également, à titre symbolique, une réception le 30 juillet 2020.

Y.M