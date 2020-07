16 milliards de dirhams pour relancer le tourisme ?

Après des mois d’incertitude quant à leur avenir et une saison estivale qui tombe déjà à l’eau, les professionnels du tourisme devraient bientôt y voir plus clair. Jeudi 16 juillet à 10 h 30, Saad-Eddine El Othmani présidera un conseil de gouvernement pendant lequel la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, présentera le programme de promotion du secteur touristique dans le contexte de la crise du Covid-19. Le Comité de veille économique (CVE) mis en place depuis le début de la pandémie devrait également se réunir d’ici la fin de la semaine pour se pencher sur la question.

Espoirs douchés

Ces réunions attendues par les professionnels du tourisme font suite à une rencontre entre la ministre, ses collègues des autres ministères concernés (Santé, Intérieur) et des représentants du secteur touristique,…