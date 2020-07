Ben Barka, Bouabid, Ibrahim... les belles heures de la gauche

L’image est saisissante et symbolique : Abderrahmane Youssoufi, le pas lourd, mais le regard toujours vif et alerte, avance pour saluer Mohammed VI et son invité François Hollande, en visite au Maroc les 19 et 20 septembre (2015). L’ancien Premier ministre s’installe à la table du roi et son hôte, à côté du prince Moulay Rachid.

Archive : dossier de Réda Mouhsine et Abdellah Tourabi, paru dans le TelQuel n°685, du 25 septembre au 1er octobre 2015.

Par cette invitation, le monarque rend hommage à un dirigeant historique de la gauche, en présence du président socialiste de la France. La symbolique du geste n’a échappé à personne et a suscité de nombreux commentaires, notamment au sein des militants et sympathisants de l’USFP. Mais au-delà du geste royal, le personnage de Youssoufi incarne la situation de la gauche au Maroc : une figure respectée et admirée, mais qui appartient à l’histoire. A Rabat, le 27 décembre…