Officiel : Tanger reconfinée

Dans un premier communiqué publié ce dimanche 12 juillet, le ministère de l’Intérieur expliquait que le durcissement des mesures de protection rentrait dans le cadre des efforts continus visant à limiter la propagation de la pandémie de coronavirus (Covid-19) dans certaines zones de la ville depuis l’apparition d’un nouveau foyer de contamination.

Ce lundi 13 juillet, l’évolution de la situation a poussé les autorités locales à généraliser les mesures de confinement, dans toutes les zones de la ville de Tanger à partir de ce 13 juillet à midi, indique un second communiqué du ministère de l’Intérieur.

La circulation y sera ainsi limitée, et les lieux publics qui ont été ouverts depuis l’allègement des mesures de confinement il y’a près d’un mois y seront à nouveau fermés, comme les salles de sport, les hammams et les terrains de proximité. Les commerces et centres commerciaux devront fermer leurs portes à 20 h.

Le communiqué souligne l’obligation de disposer d’une autorisation exceptionnelle pour quitter la ville. L’interdiction des rassemblements, des réunions, des fêtes de mariage et des obsèques, sera évidemment maintenue, alors que les transports publics menant ou sortant de la ville seront suspendus (autocar, trains, grands taxis…).

