Une journée avec NOTE 7, le nouveau smartphone polyvalent d’Infinix

C e contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

10:00 Heures de travail – Agile et efficace

Note 7 convient parfaitement aux personnes dont le métier nécessite une utilisation majeure du smartphone. Il n’est pas nécessaire d’apporter votre câble de charge avec vous tous les jours d’une réunion à une autre. La batterie de 5000mAh dure environ trois jours ! Lorsque vous choisissez de brancher votre appareil, sa vitesse de 18 W vous permettra de le débrancher rapidement et reprendre le travail.

Équipé d’un écran HD + Infinity-O de 6,95 pouces et d’un puissant processeur Helio G70, le Note 7 offre une expérience de visionnement fantastique et des capacités multitâches fluides pendant les heures de travail. Avec le grand écran de Note 7, un appel vidéo n’est pas nécessairement inférieur à une réunion en personne ! Il vous permet également de rechercher les nouvelles de l’industrie, les détails des produits, la vérification des e-mails, la prise de notes et la navigation sur les sites Web, ce qui rend le multitâche plus efficace que jamais.

17:00 Gym Hour – Concentrez-vous sur l’entraînement, Note 7 peut prendre soin du reste

Après avoir emballé votre serviette et être sorti du bureau, vous voudrez peut-être courir ou partir à la salle de sport pour une séance de workout. Lorsque vous souhaitez que la musique vous revigore, Note 7 vous offrira un punch puissant avec ses deux haut-parleurs stéréo avec DTS et optimisation audio permettant de produire des sons plus forts et plus nets pour un maximum de dynamisme.

Si vous recevez un appel, vous n’aurez pas besoin d’arrêter votre entraînement. Dessinez simplement “V” en l’air avec les doigts pour accepter l’appel ou passez votre main en face du téléphone pour le rejeter. Vous pouvez également utiliser la fonction de réponse intelligente du XOS 6.0 qui génère un ensemble de réponses personnalisées que vous pouvez facilement renvoyer – pas besoin de tuer votre élan. Équipé du dernier skin XOS 6.0 Android™ 10, Note 7 présente une toute nouvelle interface utilisateur, avec des performances plus vives et de nouvelles fonctionnalités intéressantes.

20:00 PM Fun Hour – Que le plaisir commence

Après l’entraînement, c’est l’heure d’un bon dîner avec la famille ou les amis. Lorsque vous dînez dans un restaurant ou vous vous promenez dehors après le soir, vous pouvez capturer pleinement la beauté de votre entourage et paysages. À travers sa caméra vidéo “lowlight” de 1080Mp, Note 7 permet de prendre des vidéos illuminées même dans les endroits les plus sombres. C’est l’une des fonctionnalités uniques qui permet à Note 7 de se démarquer des autres produits mobiles au sein de son segment de marché.

Avec une vitesse d’enregistrement de 30 images par seconde et une taille de pixel de 2,8 μm, la caméra vidéo à faible luminosité de Note 7 sera capable de capturer tous les détails et les couleurs même dans l’obscurité et sans flash.

23:00 Heure de détente

Il est maintenant temps de profiter de la solitude. Vous pouvez également le faire avec Note 7 ! Avec des effets de visionnement cinématographiques inégalés créés par le son DTS riche de Note 7 et le grand écran fantastique, vous pouvez vous allonger dans votre lit et vous adonner à votre contenu préféré.

Emportez le Note 7 sur la route avec vous lorsque vous voyagez

Lorsque vous voyagez vers un lac bleu étincelant, ou que vous randonnez dans les montagnes et profitez de l’air frais, avec la caméra Quad Note 7 48MP, il est facile de capturer le paysage dans toute sa splendeur d’origine. Même les libellules le long du sentier peuvent être captées avec des détails incroyables, jusqu’aux veines de leurs ailes, grâce à l’objectif macro 25 mm.

À l’approche de la nuit, vous pouvez toujours capturer les couleurs éclatantes du coucher de soleil qui balayent la surface du lac en utilisant le mode nuit de la caméra alimentée par la stabilisation d’image AI avancée. Si vous souhaitez prendre une photo avec ce paysage en arrière-plan, la caméra en profondeur en mode portrait avec un flou d’arrière-plan réglable et une ouverture f / 2,4 permet de mettre en valeur vos fonctionnalités de manière artistique.

Photos prises par l’artiste photographe Hamza El Ghazy par Infinix Note 7