Hommage : Milton Glaser, un homme de cultures

La philosophie urbaine avait besoin de lui, de sa touche simple et profonde, de son work qu’il définit rarement comme art. Il était le réveil brutal, cet appel au non-ordre, cette fluidité décomplexée. Sa vie était un bouillonnement sans cesse revisité. Il a été le prisonnier de la beauté du laid et a fini par écoper d’une double peine: celle d’observer à yeux déployés et l’autre de démystifier à cœur battant. Il a fait cohabiter les deux avec tact pour mieux les abandonner et écrire une tout autre histoire, la sienne, humaine et troublante. Et puisqu’il y a des choses qui se mélangent et d’autres qui se repoussent, Milton Glaser a rapidement choisi son camp: le néant! Cet espace de défrichement où…