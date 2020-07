Hisham Aidi : “Black Lives Matter est multiethnique et multiracial”

Passé par la Belgique et l’Espagne, le Tangérois Hisham Aidi s’installe à New York en 1993 pour y étudier la musique hip-hop, la mythologie autour de Malcom X et le mouvement de libération des Afro-américains. Il s’engage dans différents programmes d’éducation, dans des écoles à Harlem. Pendant la préparation de son doctorat, il pratique le journalisme. Pour le New African Magazine, il couvre Harlem et le Bronx : la vie du ghetto, ses mobilisations sociales. Il a vu Fidel Castro donner son dernier discours à New York. Aidi a aussi publié dans The Atlantic, The Nation et The New Yorker. Il est resté à Harlem pour y étudier les luttes politiques, ainsi que l’art et la vie spirituelle qui animent ce véritable chaudron culturel. “Je suis arrivé pendant l’ère du crack. Nous avons survécu au crack. Nous avons survécu…